Геннадий Белорыбкин покинул пост ректора Института развития Пензенской области

Геннадий Белорыбкин покинул пост ректора Института регионального развития Пензенской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Исполняющим обязанности стал директор центра воспитательной работы Виктор Ерошенко. Он же указан главой подведомственного областному минобразу института на официальном сайте.

Геннадий Белорыбкин находится под домашним арестом с начала прошлой недели — следствие считает, что он заключал госконтракты с аффилированной компанией, в результате чего якобы вывел 35 млн руб. Произошедшее квалифицировано как присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

За время своего существования Институт регионального развития Пензенской области (основной вид деятельности — образование) выступил поставщиком в 50 госконтрактах на сумму 14 млн руб., а в качестве заказчика подписал порядка 500 договоров на сумму около 15 млрд руб., значительная часть из которых — по ФЗ № 223, то есть с единственным поставщиком. Геннадий Белорыбкин руководил госучреждением с июня 2021 года, а в марте 2023 года возглавил правление Партии Пенсионеров в Пензенской области.

Никита Маркелов