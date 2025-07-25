Саратовские власти объявили 26 июля траурным днем

В связи с частичным обрушением многоквартирного дома № 2 на ул. Блинова в Саратове местные власти приняли решение объявить 26 июля траурным днем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

В регионе в этот день будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Организации, телерадиокомпании и учреждения культуры получили рекомендации отменить развлекательные передачи и мероприятия. Господин Бусаргин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Трагедия произошла днем 25 июля — обрушилась часть жилого дома по ул. Блинова, в результате чего погибли шесть человек. Предварительной причиной случившегося назвали взрыв бытового газа. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Павел Фролов