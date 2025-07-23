Трубы на вес золота

Администрацию Астрахани обязали платить 300 руб. в день за промедление с постановкой на учет бесхозных сетей водоснабжения и водоотведения. Соответствующее решение было принято еще в марте этого года по требованию управляющей компании «Комплекс-А», которая обнаружила неучтенные объекты инфраструктуры по пяти адресам. Однако мэрия сочла введенные против нее санкции необоснованными и попыталась их оспорить в апелляции. В июле суд подтвердил, что неустойка за бездействие необходима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые из спорных объектов мэрия Астрахани не берет на баланс порядка десяти лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Некоторые из спорных объектов мэрия Астрахани не берет на баланс порядка десяти лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 14 июля отклонил жалобу мэрии Астрахани, поданную на решение первой инстанции. Администрация пыталась оспорить постановление суда, которое обязывало ее платить 300 руб. за каждый день промедления с постановкой на учёт инженерных сетей по пяти адресам в областном центре.

Спор из-за сетей водоснабжения и водоотведения на улицах Генерала Епишева, 65 (ЖК «Флагман»), Савушкина, 2, Автомобильная, 6 (ЖК «Молодёжный»), Боевая, 83е, и проезде Воробьева, 3к1, начался в конце января 2023 года по иску управляющей компании (УК) ООО «Комплекс-А». Поводом стало бездействие муниципалитета, выразившееся в непринятии мер по постановке на учет бесхозных коммуникаций.

ООО «Комплекс-А» зарегистрировано в Астрахани в марте 2014 года. Основная деятельность — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. С апреля 2021 года УК возглавляет Олег Тихонов. Учредитель — Тамара Казакова. За 2024 год выручка компании составила 95 млн руб., чистая прибыль — 3,1 млн руб., стоимость фирмы — 23 млн руб. «Комплекс-А» обслуживает 64 многоквартирных дома в Ленинском, Кировском и Советском районах Астрахани. По адресам, указанным в судебном акте, располагаются жилые комплексы, сданные в эксплуатацию в 2013–2019 годах.

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года УК «Комплекс-А» обратилась в управление муниципального имущества (УМИ) Астрахани в связи с обнаружением на придомовых территориях бесхозных инженерных сетей, не входящих в состав общего имущества домов. Компания попросила поставить коммуникации на учет, но в декабре того же года получила ответ властей, что трубы действительно не числятся в реестре муниципального имущества и работа по их оформлению не ведется.

В суде представители «Комплекса-А» настаивали, что бездействие мэрии нарушает права жильцов и самой управляющей организации. Истец утверждал, что вынужден содержать инфраструктуру без прав на нее. В ходе спора УК потребовала обязать городскую администрацию в 30-дневный срок поставить сети на учет, принять их на баланс и определить эксплуатирующую организацию до признания права собственности. В акте суда первой инстанции также указано, что представители мэрии на заседания не являлись. В отзыве на исковое заявление чиновники утверждали, что спорные коммуникации строились специально для перечисленных пяти жилых комплексов, ссылаясь на внутренние регламенты работы с имуществом. Однако документальных доказательств передачи в общее имущество администрация суду не представила. В результате в конце марта 2024 года иск ООО «Комплекс-А» был полностью удовлетворен. Решение вступило в силу через два месяца.

Однако в 2024 году сети так и не были поставлены на учет.

Только в июле муниципалитет ходатайствовал об отсрочке исполнения решения суда на шесть месяцев. Но заявление было оставлено без движения из-за процессуальных нарушений. Впоследствии администрация Астрахани также просила суд изменить порядок и способ исполнения решения: по мнению властей, часть сетей должна быть закреплена за МУП «Астрводоканал» как ранее неучтенные (соответствующее постановление и проект распоряжения о постановке труб на баланс были подготовлены в феврале 2024 года). В это же время «Комплекс-А» потребовал взыскивать с администрации 3 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения определения.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области согласился с чиновниками и обязал их принять меры по постановке инженерных коммуникаций на баланс «Астрводоканала» как ранее неучтенных. Что касается требований управляющей компании по поводу санкций за неисполнение решения, суд только частично удовлетворил их в марте этого года, уменьшив сумму неустойки с 3 тыс. руб. до 300 руб. за каждый день просрочки. То есть с момента оглашения постановления муниципалитет должен платить штрафы за промедление.

Мэрия с этим не согласилась и в мае подала апелляционную жалобу. Городские власти сочли, что платить неустойку их обязали необоснованно, так как в начале 2024 года было издано постановление о закреплении части коммуникаций за «Астрводоканалом», а также был подготовлен проект распоряжения о постановке их на баланс. Администрация, требуя полностью отменить определение, утверждала, что решение суда первой инстанции частично исполнено, а вины в длительной просрочке нет. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд не счел доводы администрации убедительными и оставил решение без изменения.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отметил, что в определении суда о взыскании неустойки с горадминистрации не приведено обоснование размера. Суд посчитал 300 руб. в день «разумной» суммой для штрафа. «Начисление неустойки не прекратится, если администрация частично исполнит решение суда. Его начисление прекратится только после его полного исполнения. Требовать увеличения размера неустойки при дальнейшем уклонении нельзя. Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства»,— добавил юрист.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов уточнил, что начало начисления неустойки с марта этого года, а не с 2024-го, связано с истечением нового срока, предоставленного судом первой инстанции для исполнения решения. Эксперт также подчеркнул, что санкции могут прекратиться только по конкретному адресу, который примут на баланс. Господин Денисов добавил, что увеличение размера неустойки в этом споре маловероятно, однако все же можно взыскивать убытки сверх нее. «Если истец (УК) докажет факт причинения убытков (например, расходы на аварийный ремонт), их размер, причинно-следственную связь с бездействием администрации и непокрытие этих убытков взысканной неустойкой, взыскание сверх неустойки возможно»,— заключил юрист.

Нина Шевченко