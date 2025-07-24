Видеосъемка на пензенском фестивале «Абашевские узоры» обойдется в 12 млн

ГАУК ПО «Пензаконцерт» заключило договор с единственным поставщиком за 11,7 млн руб. на проведение видеосъемки во время фестиваля традиционного и современного этнического творчества «Абашевские узоры». По данным «ЕИС Закупки», оказывать услуги видеографа будет Александр Митронов из Энгельса Саратовской области.

Согласно договору, господин Митронов будет должен предоставить на фестиваль оборудование и организовать видеосъемку и прямую трансляцию фестиваля на экраны и онлайн-платформы. Съемка мероприятия будет проводиться 1 и 2 августа на Юбилейной площади.

Первый в Пензе международный этно-фестиваль «Абашевские узоры» продлится с 1 по 3 августа. Первые два дня фестиваля пройдут на Юбилейной площади, а последний — на территории парк-отеля «Кленовая роща», указано на сайте организатора. На главной сцене выступят местные и приглашенные из других регионов творческие коллективы, среди которых будет фолк-группа «Сколот». На мероприятии организуют различные активности, например, лекции по истории Пензенского края, этносов региона. Также пройдут выставка и мастер-классы: по изготовлению абашевской игрушки, по игре на этнических инструментах, по танцам и так далее.

Нина Шевченко