Саратовская область вложит 7 млрд в благоустройство и поддержку СВО

В бюджет Саратовской области планируется внести поправки. Обсуждение направлений расходования средств состоялось в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Министр финансов области Ирина Бегинина представила доклад:

«Изменения в областной бюджет носят точечный характер и направлены на оперативное решение отдельных социально значимых вопросов, — сообщила госпожа Бегинина. — Доходы областного бюджета на 2025 год увеличиваются в целом на 1,7 млрд руб.».

Прогнозируемая сумма налоговых и неналоговых доходов с учетом поправок составит 131,7 млрд руб. Целевые средства из других бюджетов — 1,4 млрд руб. Расходы областного бюджета возрастут суммарно почти на 7 миллиардов рублей.

Основные направления расходов: Благоустройство междворовых пространств в Саратове — 246 млн руб. Ремонт пришкольных территорий в Кировском и Фрунзенском районах, укрепление фундамента школы № 1 — 89 млн руб. Обустройство дворов при школах и детсадах в Базарно-Карабулакском, Балтайском, Новобурасском и Озинском районах — 74,6 млн руб.

Завершение строительства участка набережной (от первого причала до солярия «Затон») — 1 млрд руб. Озеленение Саратова — 15 млн руб. Возмещение недополученных доходов от ж/д перевозок — 160 млн руб.

Межбюджетные трансферты Саратову на возмещение расходов по брутто-контрактам — 181,9 млн руб. Содержание дублирующего автобусного маршрута № 3 — 111,7 млн руб. Содержание транзитных автодорог областного центра — 255,5 млн руб.

Резервный фонд правительства области увеличен на 4,5 млрд руб. Привлечение банковских заимствований увеличено на 5 млрд руб. Параметры областного бюджета на 2025 год: доходы — 185,1 млрд руб., расходы — 202,5 млрд руб., дефицит — 17,4 млрд руб.

На вопрос депутата Ольги Лубковой (КПРФ) о назначении 4,5 млрд руб. резервного фонда госпожа Бегинина ответила: «Это меры поддержки участников специальной военной операции и их семей».

Татьяна Смирнова