Суд в Саратове оставил в силе мировое по делу о банкротстве института стекла

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ в расторжении мирового соглашения по делу о банкротстве АО «Саратовский институт стекла» (АО «СИС»). Апелляционная жалоба кредитора — ООО «Мостехстекло» — отклонена.

Суд подтвердил законность определения Арбитражного суда Саратовской области от 12 мая 2025 года, отказавшего «Мостехстекло» в расторжении мирового соглашения и возобновлении дела о банкротстве. Основанием для отказа послужило то, что «Мостехстекло» не обладает необходимым объемом требований для инициации расторжения. На дату утверждения соглашения (15 декабря 2023 года) доля требований компании составляла лишь 0,06% (850 тыс. руб.) от общей суммы задолженности (1,45 млрд руб.), что существенно меньше законодательного порога в 25%.

Суд подчеркнул, что право на расторжение мирового соглашения было договорно закреплено только за мажоритарными кредиторами — ВЭБ.РФ и ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), которые не поддерживали заявление «Мостехстекло». Кроме того, суд установил, что должник частично исполнял обязательства перед «Мостехстекло», перечислив в 2023-2024 годах 158 141 рубль 28 копеек согласно графику платежей.

Апелляционный суд также отметил, что «Мостехстекло» не предпринимало мер для принудительного исполнения соглашения (не обращалось за исполнительным листом) и не направляло претензий АО «СИС» о неисполнении. Одновременно суд указал, что права «Мостехстекло» не нарушены, так как в отношении АО «СИС» уже возбуждено новое дело о банкротстве, где кредитор может заявить свои требования.

Никита Маркелов