Сиротами не оставит

Юлия Васильева стала новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области. Ее кандидатуру, согласованную с федеральным детским омбудсменом, утвердили депутаты областной думы тайным голосованием. Васильева сменила Татьяну Загороднюю, чьи полномочия истекли после второго пятилетнего срока. Программа госпожи Васильевой включает восстановление разлученных органами опеки семей и перепрофилирование персонала детдомов на внестационарную работу. Депутаты Саратовской областной думы поддержали кандидатуру Юлии Васильевой и назвали это «абсолютным доверием»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Васльева саратовским детским омбудсменом 23 июля 2025 года

Фото: Саратовская областная Дума Юлия Васльева саратовским детским омбудсменом 23 июля 2025 года

Фото: Саратовская областная Дума

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области назначается областной думой тайным голосованием. Вопросами организации тайного голосования занимается Счетная комиссия. В нее входят три депутата: Галина Ткачева, Дмитрий Пьяных, Ольга Лубкова. Из-за отсутствия Галины Ткачевой в состав Счетной комиссии вошла Наталия Бакал.

Заместитель председателя Саратовской облдумы, председатель комитета по социальной политике Роман Грибов рассказал, что полномочия Татьяны Загородней, назначенной на должность уполномоченного по правам ребенка 9 июля 2020 года облдумой на пять лет, истекли. В облдуму внесена кандидатура Юлии Васильевой, согласованная с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Юлия Васильева работала учителем, занимала должность директора средней школы в Энгельсе. В 2021 году возглавила комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области. С 2024 года работала уполномоченным представителем департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России.

Среди приоритетов новый омбудсмен назвала реорганизацию детских домов и интернатов, что позволит оптимизировать использование ресурсов: сейчас до 30% коечного фонда простаивает при сохранении штата сотрудников. Выходом может расширение спектра внестационароной работы. Также госпожа Васильева сделала акцент на развитии совместного размещения семей с детьми в кризисных центрах, чтобы избегать разлучения родителей и детей во время реабилитации.

Среди других направлений деятельности кандидат в омбудсмены обозначила судебную защиту семей, помощь в восстановлении родительских прав, а также увеличение охвата специализированной помощью родителям с зависимостями и поддержку семей участников СВО.

Госпожа Васильева отметила критически низкий процент восстановления в родительских правах в регионе (5,8% против 18–19% в других областях) и пообещала совместно с профильными ведомствами проработать вопрос предоставления бесплатной юридической помощи таким родителям. Она пообещала проработать вопрос с комиссией по делам несовершеннолетних при правительстве области, министерством образования, министерством труда и социальной защиты области. «Лишение или ограничение родительских прав — крайняя мера. Если родители искренне стремятся исправить ситуацию, трудоустроились, проходят лечение от зависимости, они должны иметь возможность получить правовую поддержку. Это даст шанс ребенку вернуться в семью»,— подчеркнула кандидат.

Юлия Васильева предлагает проработать вопрос принятия дополнительных мер по развитию механизмов участия некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса в оказании юридической помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации. Для этого нужно «создать карту ресурсов для адресной помощи семьям с детьми».

Особый фокус будет направлен на борьбу с ростом подростковой преступности (на 10% в 2024 году). Юлия Васильева планирует опираться на обновленный ФЗ №120, предусматривающий создание института наставничества и единой информационной системы профилактики с декабря 2025 года. «Наставники должны помогать с досугом и трудоустройством, а не только штрафовать»,— подчеркнула она, приведя статистику: лишь четверо из 40 подростков, оштрафованных за наркопотребление в 2024 году, получили предписание о лечении.

Дополнительные направления — поддержка семей с детьми с ОВЗ, развитие сети оздоровительных лагерей и рассмотрение возможности закупки турбаз, выставляемых на продажу.

После ответов на вопросы депутатов госпожа Васильева принесла присягу. «Вам оказали абсолютное доверие»,— отметил председатель облдумы Алексей Антонов.

Слово дали и бывшему уполномоченному Татьяне Загородней. Она поблагодарила депутатов за работу и рассказала, что будет и дальше заниматься социальной журналистикой, вновь вести передачу «Где ты, мама?» и стремиться устраивать детей в семьи. «Саратов вошел в десятку лучших аппаратов уполномоченных России по рейтингу администрации президента»,— подчеркнула экс-омбудсмен.

Татьяна Загородняя занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области с 2015 по июль 2025 года, отработав два пятилетних срока, после чего ее полномочия истекли в соответствии с законом. За это время в семьи были устроены 700 детей, создана сеть поддержки для паллиативных больных, организована помощь детям из зон вооруженных конфликтов.

Татьяна Смирнова