Саратовскую стройфирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков

ООО «Сарбилдинг» из Саратова внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба УФАС по Саратовской области.

Ранее внести указанную строительную компанию в реестр недобросовестных подрядчиков попросил Комитет по строительству и инженерной защите администрации Саратова. Там указали на ненадлежащее выполнение фирмой работ по устройству причального сооружения (нарушение сроков, отставание от графика). Комитет в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по контракту.

Антимонопольный орган рассмотрело дело и принял решение о внесении ООО «Сарбилдинг» в реестр недобросовестных подрядчиков. Суды трех инстанций, включая Арбитражный суд, поддержали это решение.

Напомним, ранее связанное с бывшим депутатом Саратовской гордумы Алексеем Полянским ООО «Сарбилдинг» признали банкротом. В отношении компании открыли конкурсное производство до 3 октября 2025 года. ООО «Сарбилдинг» сорвало контракт на возведение дома для переселенцев из аварийного жилья в Заводском районе.

Павел Фролов