В Балакове появится металлургический кластер с объемом инвестиций в 60 млрд

В Балакове Саратовской области создадут металлургический кластер. В проект инвестируют 60 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Металлургический кластер должен заработать в следующем году. Над проектом будет работать Фонд кластерного развития и венчурных инвестиций Саратовской области. Благодаря его реализации к 2030 году появятся 2,5 тыс. новых рабочих мест.

С проектом ознакомила участников федеральной площадки Минпромторга России «PROКЛАСТЕРЫ» в Омске замглавы министерства экономического развития Саратовской области Елена Сафонова. По ее словам, резидентами кластера станут по меньшей мере пять саратовских предприятий и компаний Краснодарского края.

Кластер предусматривает реализацию проектов по производству нелегированной стали, стальных двутавров и железнодорожных рельсов длиной до 150 м. Елена Сафонова добавила, что в дальнейшем ожидается освоение производства новых видов продукции.

Павел Фролов