В Саратовской области могут запретить продавать алкоголь в многоквартирных домах

В Саратовской области торговля алкоголем в многоквартирных домах может оказаться под запретом. Этот вопрос изучают депутаты Саратовской облдумы.

Как сообщает в своем Telegram-канале председатель областной думы Алексей Антонов от партии «Единая Россия», «недобросовестный бизнес цинично уходит от исполнения законов и пользуется всеми имеющимися возможностями, чтобы продолжать свою незаконную деятельность». В ходе выступления на выездном заседании бюджетного комитета в Энгельсе он указал на рост числа «наливаек» и отметил, что продавцы не боятся штрафов.

Депутаты Саратовской облдумы признали, что разрабатывать более эффективные меры противодействия указанной проблеме необходимо. Решить ее могут помочь камеры видеофиксации или запрет на продажу алкоголя в жилых домах, кроме ресторанов.

Павел Фролов