В Саратове бюджетные деньги направят на набережную, глэмпинги и деревья

В бюджет Саратовской области внесены поправки. Соответствующее решение поддержали депутаты на заседании облдумы.

Министр финансов региона Ирина Бегинина сообщила, что в 2025 году доходы увеличатся на 1,7 млрд руб., прогнозируемая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета с учетом вносимых поправок составит 131,7 млрд руб. Расходы областного бюджета возрастут суммарно почти на 7 млрд руб.

Глава ведомства отметила, что на мероприятия по благоустройству междворовых пространств в Саратове в Волжском, Заводском, Гагаринском районах необходимы 246 млн руб. Ремонт пришкольных территорий в Кировском и Фрунзенском районах облцентра, укрепление фундамента саратовской школы № 1 обойдется в 89 млн руб. На завершение строительства участка набережной от первого причала до солярия «Затон» требуется 1 млрд руб. «За счет областных средств на продолжение инициированной в 2023 году губернатором области программы озеленения областного центра предусматривается 15 млн руб., — уточнила госпожа Бегинина. — Напомню, в 2023 году за счет областных средств были высажены первые 100 крупномеров. Сейчас за счет дополнительных средств будет приобретено еще 375 деревьев».

На обустройство глэмпингов планируется потратить 348 млн руб. Финансирование поступит в течение трех лет. Глэмпинги создадут в шести муниципальных образованиях Саратовской области.

Также в региональный бюджет будет перечислено 39,79 млн руб. Эти деньги направят на снос 11 домов по ул. Большой Горной, что позволит расширить проезжую часть.

На ремонт тротуаров в Краснопартизанском районе выделят дополнительно 3,9 млн руб. «Общая сумма на эти цели в текущем году по муниципалитетам превысит 200 млн руб., — отчиталась министр финансов. — Напомню, по благоустройству муниципальных образованиях области в этом году будет направлено более 6 млрд руб., большая часть которой — это привлеченные средства благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина».

Средства из областного бюджета также будут направлены на оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. Для подготовки к новому учебному году в бюджете предусмотрены 15, 3 млн руб. на меблирование и покупку оборудования для школы № 2 в поселке Базарный Карабулак. На приобретение оборудования в саратовский Предуниверсарий, ввод в эксплуатацию в его филиале бассейна с устройством ливневки выделят 12,6 млн руб. и 19,1 млн руб. соответственно.

Кроме того, 15,7 млн руб. областных средств направят на запуск нового центра по обучению граждан начальным знаниям в области обороны «Патриот 64», созданного на базе школы ДОСААФ. Поправки предусматривают выделение дополнительных 164,3 млн руб. на лекарства для льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологическими и редкими заболеваниями.

В целях развития пассажирских речных перевозок планируется запустить новый маршрут Саратов — село Сабуровка: на приобретение двух судов выделяется 10,7 млн руб. в текущем году и 24,9 млн руб. — в следующем. Для компенсации разницы в тарифах на железнодорожные перевозки пассажиров выделено 160 млн руб. Саратову также предоставляются межбюджетные трансферты для возмещения 30% затрат на автобусные маршруты, переведенные на модель брутто-контракта. Общая сумма этих трансфертов составляет 181,9 млн руб.

«Резервный фонд правительства области увеличивается на 4,5 млрд руб., на 5 млрд руб. увеличивается привлечение банковских заимствований, и с учетом изменений доходы бюджета составят 185,1 млрд руб., расходы — 202,5 млрд руб., дефицит — 17,4 млрд руб.», — подытожила госпожа Бегинина.

Большинством голосов поправки в бюджет были одобрены депутатами.

Татьяна Смирнова