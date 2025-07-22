В Астрахани возбуждено уголовное дело после недомогания пассажиров теплохода
Следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту предоставления небезопасных услуг пассажирам теплохода (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
По данным следствия, в период с 8 по 19 июля 2025 года пассажирский теплоход совершал речной круиз по маршруту Астрахань — Москва. Во время плавания несколько пассажиров, включая детей, обратились с жалобами на недомогание и симптомы, схожие с отравлением или инфекционным заболеванием.
Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Предварительно рассматривается версия об инфекционном заболевании.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль. Он поручил и.о. руководителя ЗМСУТ Виктору Козлову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.