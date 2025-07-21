Суд отказался сносить склад на Чернышевского, 94 по требованию мэрии Саратова

В Саратове завершился спор между городской администрацией и индивидуальным предпринимателем Валентином Веселовым. Администрация оспаривала законность регистрации права собственности предпринимателя на здание склада площадью 1879,5 кв. м по ул. Чернышевского, 94, требуя признать это право отсутствующим и демонтировать постройку.

Арбитражный суд Саратовской области 30 апреля 2025 года отказал администрации в иске. Судья Юлия Святкина установила, что здание является капитальным объектом недвижимости: экспертиза ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России подтвердила наличие заглубленного свайного фундамента (1,8 м), стационарных инженерных коммуникаций (вода, канализация, электричество) и невозможность демонтажа без несоразмерного ущерба. Суд признал регистрацию права Веселова обоснованной и отказался аннулировать запись в ЕГРН.

Администрация Саратова обжаловала это решение, однако 12-й Арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, подтвердив законность акта первой инстанции. Еще в минувшем январе и.о. главы Саратова Павел Сурков анонсировал снос этого здания и ряда других. В 2024 году власти Саратова заявили о подготовке реновации территории вдоль Волги от Большой Садовой до Бабушкина Взвоза, где взамен старых зданий и комплексов предполагается создать новую инфраструктуру. На этой территории в том числе расположен склад на Чернышевского 94

Никита Маркелов