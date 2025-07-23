Саратовцы примут участие в общественных обсуждениях проектов генпланов

В Саратовской области при обсуждении гражданами проектов генеральных планов предлагается проводить общественные обсуждения. Соответствующий законопроект обсуждался в облдуме.

Председатель аграрного комитета облдумы Дмитрий Полулях («ЕР») рассказал о необходимости внесения изменений в закон Саратовской области о регулировании градостроительной деятельности. «Законопроект разработан для уточнения механизма учета мнения граждан по проектам генеральных планов, по проектам правил землепользования и застройки муниципальных образований Саратовской области, — высказался парламентарий. — В соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации наряду с публичными слушаниями по указанным вопросам предусмотрено проведение общественных слушаний».

Общественные обсуждения проводятся в заочном формате и позволяют получить обратную связь с помощью современных доступных технологий. По мнению господина Полуляха, в ряде муниципальных образований Саратовской области «именно общественные обсуждения являются основной формой выявления мнения населения при принятии градостроительных решений».

В связи с этим в законодательство региона, которое регулирует градостроительную деятельность, предлагается добавить новую процедуру — общественные обсуждения. Они будут проводиться по проектам генпланов поселений, муниципальных округов и городских округов, а также по проектам правил землепользования и застройки.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) высказал опасения, что в случае резонансных застроек чиновники предпочтут выбирать общественные обсуждения, чтобы жители не приходили лично на встречи и не высказывали свое мнение открыто. Несмотря на высказанную критику, большинством голосов законопроект поддержан.

Татьяна Смирнова