В Саратовской области заработает комиссия для борьбы с нелегальными НТО

В правительстве Саратовской области создадут специальную комиссию по ревизии незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО) на частных землях. Соответствующее решение приняли на заседании с главами районов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, в области активными темпами демонтируют нелегальные киоски, рекламные конструкции. Такая работа эффективно ведется на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. При этом, как отметил губернатор, в части демонтажа предстоит выполнить много работы на территориях, находящихся в частной собственности.

Роман Бусаргин напомнил, что на минувшей неделе депутаты Госдумы РФ в первом чтении поддержали проект изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которому правила размещения НТО будут распространяться как на государственные и муниципальные земли, так и частные. Это, как уточнил губернатор, поможет решить сложившуюся проблему в Саратовской области.

Губернатор рассказал, что обсудил с главами районов необходимость заблаговременного выявления всех незаконно установленных объектов на уровне региона и муниципалитетов. Господин Бусаргин добавил: главой специальной комиссии, которая займется этим вопросом, станет зампред правительства региона Алексей Никитин.

Павел Фролов