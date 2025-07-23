В Саратовской области для неполных семей расширили бесплатную юридическую помощь

В Саратовской области в неполных семьях родители смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь до достижения детьми совершеннолетия. Соответствующий законопроект обсудили на заседании облдумы.

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов напомнил, что право на оказание бесплатной юридической помощи есть у родителей, воспитывающих детей в неполных семьях, до достижения ими 14 лет. Теперь юридическую помощь намерены расширить.

В частности, для родителей, которые растят детей в одиночку, в том числе после развода или потери супруга, предусмотрено предоставление бесплатной юридической поддержки. Возраст детей в таких случаях увеличен до 18 лет. «Кроме того, процедуру обжалования и оспаривания в судебном порядке решений и действий органов государственной власти, органов местного самоуправления предлагается дополнить формулировкой „иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями должностных лиц государственных и муниципальных служащих“», -сообщил господин Давыдов.

Законопроект депутаты поддержали.

Татьяна Смирнова