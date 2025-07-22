В Саратовской области «Карьерпромстрой ОКСМ» наращивает производство извести

В Озинском районе Саратовской области ООО «Карьерпромстрой ОКСМ», занимающееся выпуском извести, собирается реализовать в этом году дополнительные проекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Предприятие выпускает 100 тыс. тонн извести в год. Ее закупают у компании в Саратове, Балакове и Самаре. Сейчас специалисты ООО «Карьерпромстрой ОКСМ» завершают реконструкцию шахтной печи № 4, что позволит увеличить мощности.

Компания инвестирует в проект в общей сложности 60 млн руб. В этом году хотят возвести помольное отделение за 30 млн руб. и закупить специализированную технику на 7 млн руб.

Павел Фролов