В федеральную собственность вернули 51 га пензенских земель лесного фонда

В Пензенской области суд по требованию прокуратуры постановил вернуть в федеральную собственность более 51 га земель лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Бессоновского района незаконно образовала, поставила на кадастровый учет и передала в аренду юрлицу участок сельскохозяйственного назначения. Речь идет о территории, частично сформированной на землях лесного фонда ГКУ Ахунско-Ленинского и Чаадаевского лесничеств.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило истребовать земли лесного фонда общей площадью свыше 51 га. Требование удовлетворено, прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

Павел Фролов