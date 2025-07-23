Суд в Астрахани рассмотрит дело о взятке в 500 тыс. при реконструкции «Октября»

Бывший заместитель директора управления по капитальному строительству (УКС) Астраханской области предстанет перед судом. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере при реконструкции кинотеатра «Октябрь» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР России по региону.

Следствие установило, что между областным УКС и московской строительной компанией «Стройресурс» был заключен контракт на восстановление кинокомплекса «Октябрь» в центре Астрахани. Представитель подрядчика предложил уже бывшему замдиректора взятку в 500 тыс. руб. за покровительство при строительном контроле ввиду нарушений.

Чиновник принял деньги и использовал их по своему усмотрению. Следствие собрало достаточную базу доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. По данным Кировского райсуда, речь идет о Станиславе Зырине, дело которого поступило на рассмотрение судье Наталье Сенченко 16 июля.

Ранее «Ъ-Средняя Волга» сообщал, что по этому же уголовному делу проходит главный специалист отдела капстроительства УКС региона Салман Курбанов. Судебное заседание назначено на 24 июля.

Нина Шевченко