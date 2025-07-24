Суд обязал мэрию Саратова восстановить аварийную подпорную стену на Лунной

Арбитражный суд Саратоской области удовлетворил иск гаражного кооператива «Сокол-87» к администрации города. Судья Наталья Павлова установила, что разрушающаяся стена на границе участков кооператива и санатория «Сокол» угрожает безопасности граждан и требует срочного капитального ремонта.

Подпорная стена протяженностью 48 метров между землей ГСК «Сокол-87» (ул. Школьная) и ООО «Санаторий-Профилакторий «Сокол» (ул. Лунная) получила повреждения из-за отсутствия дренажа и нарушений при строительстве. Экспертиза подтвердила: сооружение является объектом инженерной защиты от оползней, а не элементом благоустройства. Изначально кооператив требовал ремонта от санатория, но суд переквалифицировал ответчика на мэрию, ссылаясь на правила Минстроя РФ, возлагающие содержание таких объектов на муниципалитет.

Мэрия ненадлежаще исполняла обязанности по ремонту и надзору за сооружением, а отсутствие дренажной системы и нарушение технологий при возведении стены привели к ее аварийному состоянию, установила судья Павлова.

Муниципалитет обязан разработать проект восстановления в течение месяца и завершить работы за 5 месяцев после вступления решения в силу. Для гарантии исполнения решения на мэрию наложили судебную неустойку: администрация будет платить кооперативу по 500 руб. за каждый день просрочки.

Никита Маркелов