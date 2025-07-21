Главой УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области стал Алексей Новокрещенов

Должность руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Саратовской области получил подполковник полиции Алексей Новокрещенов. Об этом сообщает пресс-служба областного Главка.

Алексей Новокрещенов назначен на указанную должность приказом начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Николая Ситникова. Его представили сегодня, 21 июля, во время оперативного совещания в режиме видеоконференцсвязи.

Новый руководитель УЭБиПК областного Главка 1984 года рождения в 2006 году окончил Волгоградскую академию МВД России. К службе в органах внутренних дел Алексей Новокрещенов приступил в 2005 году. Тогда он начал работать в уголовном розыске УВД Красноармейского района г. Волгограда. Далее он посвятил себя работе в отделах по линии борьбы с экономическими преступлениями, а также по линии экономической безопасности и противодействия коррупции Волгоградской области.

В 2017 году Алексей Новокрещенов стал замещать должность замначальника отдела — начальника отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. До назначения руководителем УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области он с 2020 года возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волжскому Волгоградской области.

Павел Фролов