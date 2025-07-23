В Саратовской области за облик городов будут отвечать главные архитекторы

В закон Саратовской области о градостроительной деятельности решено внести изменения. Необходимость введения поправок на заседании облдумы обосновал депутат от «Единой России» Дмитрий Полулях.

По его словам, в современных условиях интенсивного развития городов и увеличения темпов строительства особую значимость приобретают вопросы сохранения внешнего архитектурного облика населенных пунктов Саратовской области. Для этого в федеральное законодательство внесен ряд изменений. Так, в Градостроительном кодексе РФ появились новые положения, касающиеся архитектурно-градостроительного образа объекта капитального строительства. «В развитии таких положений утверждены правила его согласования, которые предполагают участие в этом процессе, в том числе, и органов местного самоуправления», — высказался господин Полулях.

В муниципальных образованиях Саратовской области ответственность за соблюдение законодательства в сфере архитектуры и градостроительства лежит на соответствующих органах. Согласно федеральному законодательству об архитектурной деятельности, эти управления возглавляют главные архитекторы.

В законопроекте, который рассмотрели депутаты облдумы, предлагается внести изменения в региональный закон, чтобы в Саратовской области градостроительные органы возглавлял главный архитектор. Отмечается, что претендент на этот пост должен иметь диплом соответствующего профиля.

По мнению господина Полуляха, новые поправки позволят «создавать для граждан комфортную городскую среду и развивать территории, обеспечивая их необходимой социальной инфраструктурой».

Депутаты проголосовали за законопроект.

Татьяна Смирнова