Строительство моста у Зуборезного в Саратове подешевело на 200 млн рублей

В Саратове стали известны итоги аукциона на возведение моста у станции Зуборезный в Заводском районе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Изначально контракт оценивался в 2,82 млрд руб., но в процессе торгов его стоимость упала до 2,62 млрд руб. Какой подрядчик будет строить мост, пока неизвестно.

Мост возведут над железной дорогой, путепровод будет включать в себя четыре полосы, его длина — 217 м. Работы должны завершить до 1 ноября 2027 года.

Павел Фролов