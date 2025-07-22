В Саратове экс-директор «КБПА» Максим Шихалов доказал в суде незаконность действий следователей по своему уголовному делу

Суд Волжского района Саратова признал незаконными действия руководства следственного отдела по Кировскому району города в рамках расследования уголовного дела экс-гендиректора саратовского АО «КБПА» Максима Шихалова. 21 июля судья Денис Пантеев рассмотрел жалобу господина Шихалова и его защиты на действие и бездействие следователей. Речь шла об одном документе, который был направлен в следственный отдел заместителю начальника отдела Юлии Игрицкой. Она временно замещала начальника Сергея Либермана, который с 12 мая по 3 июня 2025 года находился в очередном отпуске.

В жалобе адвоката Татьяны Шиловой указано, что ответ на поданный ими документ был подписан не Юлией Игрицкой, а Сергеем Либерманом, который, находясь в отпуске, никак не мог его подписать. На заседании суда господин Либерман заявил, что, несмотря на отдых, имел возможность подписывать документы, но, как считает защита, обоснования своим словам не предоставил.

В итоге судья Пантеев признал действия руководства СО по Кировскому району Саратова незаконными. Впрочем, на заседании выяснилось, что практической силы данное судебное решение не имеет, так как, по словам Сергея Либермана, уголовное дело в настоящий момент передано в областное управление Следственного комитета. Адвокаты Максима Шихалова же считают, что факт признания ошибки со стороны следственных органов в дальнейшем может положительно повлиять на приговор.

«Это последствия всех тех нарушений, которые были со стороны следствия. Поэтому областное управление СК и забрало дело из Кировского следственного отдела? Потому что там на каждом шагу были незаконные, противоправные действия»,— сообщил суду господин Шихалов.

Максима Шихалова задержали 21 марта 2025 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа на «КБПА». Обвинение связано с арендой дизель-генераторной установки — якобы руководитель предприятия подписал ряд документов, позволяющих заключить контракт. Шихалову вменяют, что он своими действиями нарушил интересы АО «КБПА», но потерпевшего по делу так до сих пор и не определили.

10 июля состоялось заседание по апелляционной жалобе, связанное с делом Шихалова. Адвокат обвиняемого Татьяна Шилова обжаловала постановление Кировского районного суда об отказе в удовлетворении жалобы на незаконный привод. Обстоятельства касаются задержания Максима Шихалова. За день до этого, 20 марта, он был в «Ростехе» в Москве на согласовании на должность руководителя пермского предприятия «ПМ-Редуктор». Господин Шихалов уволился из «КБПА» 4 марта, но продолжал руководить другим саратовским предприятием — «Алмаз-Фазотрон». 20 марта, когда стало известно о его окончательном согласовании на должность, он написал заявление об увольнении по собственному желанию из «Алмаза-Фазотрона». Уже через несколько часов в отношении него было возбуждено уголовное дело, а в 10:53 21 марта его задержали в Москве и перевезли в Саратов на автомобиле. Как заявляет сторона защиты, никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела Максим Шихалов не получал, от следствия не скрывался, да и возможности не было — билет в Сочи якобы был сдан заранее, а поездки за границу ему запрещены из-за руководства оборонным предприятием.

Как стало известно «Ъ — Средняя Волга», адвокат обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с жалобой на незаконные действия следствия в отношении подзащитного: нарушения при задержании, необоснованность заключения под стражу, затягивание расследования. Татьяна Шилова просит омбудсмена провести проверку законности действий должностных лиц и принять меры по восстановлению нарушенных конституционных прав Максима Шихалова.

Ранее обращение по делу господина Шихалова было повторно направлено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем изложено о нарушениях при производстве, превышении полномочий сотрудниками Кировского следственного отдела по г. Саратову, в частности — незаконном задержании. Бастрыкина просят обратить внимание на нарушения и инициировать служебную проверку. Максим Шихалов арестован до 29 августа.

Владимир Барсуков