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Депутаты Волгоградской облдумы повысили штрафы за парковку на зеленых зонах

Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые штрафы за парковку на зеленых зонах. Изменения вступят в силу в начале августа, через 10 дней после публикации.

Авторами законопроекта стали Александр Блошкин, Татьяна Распутина, Самвел Аветисян, Сергей Булгаков, Тамара Головачева, Дмитрий Калашников, Евгений Кареликов, Игорь Романов, Михаил Струк и Александр Чечуров. Они предложили увеличить штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.

Сейчас граждан штрафуют от 2 до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 15 до 20 тыс. руб., юридических — от 30 до 40 тыс. руб. Если нарушение зафиксировано средствами фото- и видеозаписи, штраф для гражданина — 2,5 тыс. руб., для организации — 30 тыс. руб. Новые штрафы увеличат эти суммы: для физических лиц — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических — от 100 до 200 тыс. руб. При фиксации нарушения комплексом фото- и видеофиксации, штраф для гражданина составит 3 тыс. руб., для фирмы — 100 тыс. руб.

Никита Маркелов