В Саратове взрыв разрушил угловую секции многоэтажки в одном из спальных районов. Погибли 6 человек, включая ребенка, девять госпитализированы. Спасатели сообщают, что под завалами, разбор которых чреват новыми обрушениями, могут оставаться люди. Власти называют причиной трагедии взрыв бытового газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв на Блинова, 2 прогремел около 12 часов по местному времени

Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 прогремел около 12 часов по местному времени

Фото: Коммерсантъ

Взрыв в десятиэтажном доме № 2 на улице Блинова прогремел около 11 утра по московскому времени. В результате него обрушилась угловая секция здания с 7-го по 10-й этаж. По данным МЧС, погибли шесть человек, включая ребенка, находившегося во дворе во время ЧП. Семеро пострадавших получили амбулаторную помощь. Под завалами, по оценкам спасателей, могут оставаться люди, однако угроза дальнейшего обрушения осложняет их поиски.

Взрыв разбросал обломки на десятки метров вокруг дома, повредив припаркованные автомобили.

Рядом с местом обрушения обломки сложились в груду высотой метра в четыре. В соседнем доме на Блинова, 4 взрывной волной выбило стекла в окнах — жильцы обеих многоэтажек были эвакуированы. Всего в пункт временного размещения в школе № 3, а также в гостиницу «Сокол» вывезли порядка 100 человек, многие из которых затем отправились к родственникам.

Фотогалерея Как выглядел дом на Блинова, 2 и окрестности после взрыва Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору. Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 13 Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору. Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Смотреть

Подъезды и подходы к месту катастрофы оцепили сотрудники полиции и Росгвардии — из-за кордонов за работой спасателей наблюдало множество зевак. Некоторые из них утверждали, что, живут по соседству и якобы услышали «оглушающий грохот». «Сперва подумал — беспилотник. Вышел на лоджию и не поверил глазам: никогда бы не подумал, что дрон может так все разворотить»,— рассказал «Ъ» местный житель, представившийся Владимиром. В толпе наблюдателей уверяли, что вскоре после взрыва пахло порохом.

Профильные ведомства, в свою очередь сообщили, что взорвался бытовой газ, утечка которого произошла в одной из квартир.

Дом на Блинова, 2 введен в эксплуатацию в 2009 году. Согласно данным ГИС «ЖКХ», его обслуживают ООО «Газпром Межрегион газ Саратов» и ТСЖ «Уютный дом». Последнее зарегистрировано в Саратове, в 2008 году, а в 2019 году «перехало» в квартиру на Блинова, 2. С лета 2020 года правление возглавляет Сергей Рявкин. Связаться с ним «Ъ» не удалось. Ранее домом также управляло на сегодня ликвидированное ООО «Созвездие +», а также «УК «Дом на Блинова». С 2018 года АО «Саратовгаз» подало к юрлицу 17 исков с требованием расплатиться по договорам поставки, предмет которых в актах отсутствует. Требования или удовлетворялись, или прекращались после отказа от исков.

Губернатор Роман Бусаргин ввел режим ЧС регионального уровня для координации ресурсов, а в Саратов прибыл глава МЧС Александр Куренков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Из-под завалов извлечены пять человек, включая пятилетнюю девочку.

Однако не всем удалось помочь: 39-летний мужчина, шесть часов продержавшийся под плитами и откликавшийся спасателям во время «минуты тишины», скончался по дороге в больницу.

За несколько часов до трагедии в Telegram-канале спикера Госдумы «Володин Саратов» под одном из постов появилась жалоба на «оголенную газовую трубу». Автор сообщал, проживает в доме на 2-м проезде Блинова из того же микрорайона: возле многоэтажки уже якобы месяц раскопана газовая труба, а администрация Ленинского района «кормит завтраками». Аналогичное сообщение пользователь оставил в канале главы города Михаила Исаева.

«Планируется, что специалисты приступят к полному обследованию здания завтра утром. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. Он добавил, что на помощь пострадавшим направит средства из резервного фонда региона.

«Суммы за договоры обслуживания газовых коммуникаций дорожают постоянно, а в реальности никаких проверок нет!»— написал в своем Telegeam-канале депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных. Он предложил «срочно пересмотреть систему проверок газового оборудования, в том числе, исключая коррупционный фактор».

Никита Маркелов, Саратов