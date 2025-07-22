Госдолг Саратовской области вскоре вырастет до 63 миллиардов рублей

На сегодняшний день госдолг Саратовской области составляет 59 млрд руб. О необходимости взять кредит говорили в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Если поправки в бюджет Саратовской области примут на ближайшем заседании облдумы, то, как сообщила министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина, дефицит бюджета увеличится на 5 млрд руб. Депутатов интересовало, под какой процент планируется брать кредит.

«После проведения соответствующего аукциона будут понятны все параметры этих кредитных ресурсов, — сообщила госпожа Бегинина. — Конечно, это банковские кредиты, не бюджетные. Пока мы не понимаем, с какой процентной ставкой выйдут банки и на какой срок. Мы будем выходить с таким условием, как плавающая ставка. Плавающая ставка предусматривает автоматическое изменение ставки в связи с изменением ключевой ставки ЦБ».

На сегодня госдолг Саратовской области составляет 59 млрд руб. Банковские заимствования составят около 5 млрд руб., которые направят на погашение бюджетных кредитов.

«Кроме того, мы сделали заявку на списание расходов, произведенных в 2024 году в части замещения средств, поэтому, скорее всего, общий объем долга будет немного меньше. Он составит порядка 63 млрд руб.»,— сообщила госпожа Бегинина.

Отвечая на вопрос депутатов, министр финансов пояснила, что потолок заимствований установлен не законом, а бюджетным законодательством. Он не должен превышать объема собственных доходов областного бюджета.

Татьяна Смирнова