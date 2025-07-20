Поезда встали в трауре

Начальник Приволжской железной дороги Юрий Циттель был убит в 1994 году. Следствие искало связь с бойней на стадионе «Локомотив», «чеченский след», а также банковской деятельностью покойного. Ни пистолет, ни убийца, ни доказательства какой-либо из версий так и не были найдены. Срок давности по делу об убийстве истек уже более пятнадцати лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Циттель возглавлял ПривЖД с 1989 до 1994 гг.

Фото: ПривЖД Юрий Циттель возглавлял ПривЖД с 1989 до 1994 гг.

Фото: ПривЖД

Вечером 3 ноября 1994 года в 18:30 начальник Приволжской железной дороги (ПривЖД) Юрий Циттель шел домой по улице Лермонтова. Неподалеку от дома № 31 в арке раздались три выстрела. Пули из пистолета Макарова попали жертве в спину, повредив внутренние органы. Для спасения Юрия Циттеля в Саратов из Москвы срочно прилетел первый заместитель начальника врачебно-санитарного управления МПС Олег Сорокин. За операцией последовало кратковременное улучшение, но через три дня скончался один из ключевых управленцев железнодорожной инфраструктуры России.

Юрий Циттель родился 19 сентября 1939 года в поселке Мокроус в семье поволжских немцев. В 1941 году семью депортировали в Казахстан. Отец, Иван Циттель, умер в «трудармии» во время строительства стратегических объектов. Мать, Надежда, растила двоих детей и работала на станции Джемантуз. В 1960 году Юрий Циттель закончил Железнодорожный техникум в Целинограде; в 1972 — Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта и устроился на работу на Кокчетавское отделение Целинной железной дороги, где работал на разных должностях. В 1982 году Юрий Циттель возглавил отдела движения Карталинского отделения. С 1986 года работал на Куйбишевской железной дороге — сперва начальником Башкирского отделения, а затем — первым замом главы. В 1989 году Юрий Циттель возглавил ПривЖД — магистраль, охватывающую Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.

За пять лет в своей последний должности Юрий Циттель внедрил систему оптимизации грузоперевозок, а также обеспечил стабильное функционирование в условиях экономического коллапса 1990-х, включая борьбу с коррупцией и попытками захвата активов. Историк криминала Вячеслав Борисов утверждает, что начальник ПривЖД не допустил раздела дороги на частные компании. Газета «Железнодорожник Поволжья» (2019) характеризовала Юрия Циттеля как «символ сопротивления криминальному беспределу 1990-х». Похороны главы ПривЖД прошли 9 ноября 1994 года и стали общероссийским событием.

В полдень поезда по всей стране остановились на пять минут, дав прощальный гудок.

Дело об убийстве Юрия Циттеля поручили начальнику отдела по расследованию особо важных преступлений областной прокуратуры Александру Васильеву. 9 и 11 ноября 1994 года УВД Саратовской области через СМИ объявило о вознаграждении в 100 млн руб. за помощь в раскрытии убийства, однако это не привело к результату. Использованный при убийстве пистолет не найден, хотя проверено более 1500 орудий. Свидетели описали лишь «молодого человека в кожаной куртке и красной шапочке». При этом стрелок даже не произвел «контрольный» в голову, чего профессионал допустить не мог.

Сперва следствие связало преступление с произошедшей за 12 дней до убийства бойней на принадлежавшем ПривЖД стадионе «Локомотив». 21 октября 1994 года руководство руководство спортивного объекта отдыхало в сауне под трибуной — туда вместе с воспитанниками пришел преподаватель каратэ Сергей Райкин и попросил не повышать арендную плату. За отказом последовала расправа: каратисты избили отдыхавших и бросили в бассейн — трое были уже мертвы, еще один скончался в воде. Директора Федора Пичугина отвезли на Кумысную поляну и зарезали. Один из участников вскоре после преступления совершил самоубийство, еще трое включая Райкина получили по 15 лет лишения свободы.

Во время расследования задержали еще двоих воспитанников Райкина, которые признались в убийстве Юрия Циттеля. Следствию они рассказали, что тренер якобы приказал им напугать начальника Приволжской железной дороги, для чего дал три холостых патрона, которые оказались боевыми. Убийство Юрия Циттеля объединили в одно производство с бойней в «Локомотиве».

На суде оба фигуранта отказались от показаний, заявив о пытках, а баллистическая экспертиза не подтвердила причастность группы.

Еще одна гипотеза — чеченский след. Ходили слухи, что господин Циттель заблокировал некие поставки в Чечню, где в декабре 1994 года началась война. ФСБ проверила и отвергла эту версию. Национальный мотив (Юрий Циттель активно поддерживал культурные инициативы российских немцев) также не подтвердился.

Не нашла подтверждения и версия случайного убийства: якобы киллер перепутал Юрия Циттеля с его соседом — директором нефтеперерабатывающего ОАО «Крекинг». Последний, однако, в отличие от покойного, почти никогда не передвигался по городу пешком и без охраны.

В начале 2000-х силовики предположили, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт с тем же соседом, чьи телохранителей как раз первыми прибежали на выстрелы и вызывали скорую. Троих секьюрити задержали, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств и признательных показаний. Также следствие не нашло доказательств причастности коллег из числа высокопоставленных железнодорожников, которых покойный якобы отстранил от финансовых потоков.

В нулевых зазвучала версия о том, что поводом для убийства Юрия Циттеля стала его банковская деятельность. В сентябре 1994 года при ПЖД создали АКБ «Экспресс-Волга». Юрий Циттель настаивал на узкой специализации банка — обслуживание нужд дороги. Бизнесмен и политик Леонид Фейтлихер, один из учредителей, продвигал публичный формат работы с населением. В 2011 году Следственный комитет даже провел обыски в группе компаний «РИМ» господина Фейтлихера, пытаясь найти связь с убийством. Сам бизнесмен, находясь за границей, категорически отверг причастность к этому делу, назвав версию «абсурдной травлей». Никаких доказательств его причастности силовикам обнаружить не удалось.

По статье 105 УК РФ (убийство) срок давности истек еще в 2009 году, что формально исключает наказание даже при установлении виновных. Память начальника ПЖД увековечена мемориальными досками: в 1997 году — у управления дороги в Саратове, в 2019-м — на вокзале его родного Мокроуса. «Циттель стал жертвой не только убийц, но и времени, где жестокость оставалась безнаказанной»,— резюмирует историк криминала Вячеслав Борисов.

Владимир Барсуков