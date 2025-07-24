Суд поддержал «Пенза-Мастер» в споре с Олегом Фоминым за стоянку на Титова, 4

Арбитражный суд Пензенской области частично удовлетворил иск ООО «Автодом», связанного с бизнесменом Олегом Фоминым к администрации Пензы, признав незаконным приватизацию крупного имущественного комплекса на проезде Германа Титова, 4. Речь идет о территории площадью порядка 5 га, где более 10 лет базируется городской общественный транспорт. Суд отменил постановление администрации об условиях приватизации нежилых зданий и земельных участков. Однако требование «Автодома» о проведении новых торгов в форме конкурса и возврате имущества городу отклонено.

Комплекс долгое время находился у «Автодома» по концессионному соглашению 2012 г., дававшему право безвозмездного пользования при условии содержания имущества и размещения парка общественного транспорта. В конце 2023 г. Пензенская гордума включила его в план приватизации-2024, а концессия была расторгнута.

Управление муниципального имущества (УМИ) выставило объект на аукцион. Участниками стали «Автодом» и ООО «Пенза-Мастер». Победителем стал «Пенза-Мастер», предложив 160 млн руб. (начальная цена 130 млн).

В апреле 2024 г. был подписан договор купли-продажи с «Пенза-Мастер», но фактический доступ к территории (занятой «Автодомом») новый владелец получить не смог. Передаточный акт был подписан «Пенза-Мастером» заочно, после чего компания обратилась в полицию и прокуратуру с жалобами на незаконное занятие территории и бездействие УМИ. Полиция отказывала в возбуждении дела, два отказа признаны прокуратурой незаконными. УМИ заявило, что проблема выселения — забота нового собственника.

Арбитражный суд Пензенской области пришел у выводу, что оспариваемое «Автодомом» постановление администрации противоречит федеральному закону о приватизации. Ключевым аргументом стало преюдициальное значение решения облсуда от 14.10.2024, уже признавшего недействительной саму основу для аукциона в плане приватизации. Суд установил нарушение прав «Автодома» как участника торгов и неисполнение администрацией обязанности выбрать законный способ приватизации: конкурс вместо аукциона, учитывая необходимость сохранения транспортного назначения объекта 5 лет.

При этом, суд отказал «Автодому» в обязании администрации провести новые торги (конкурс), указав, что имущество уже принадлежит «Пенза-Мастеру», права которого зарегистрированы и не оспорены в отдельном порядке. Требовать от администрации нового постановления в этих условиях признано неисполнимым и несоразмерным.

Никита Маркелов