В Пензе решили сократить расходы на благоустройство районов города

В Пензе уменьшили ассигнования по расходам на благоустройство территории всех районов города. Это отражено в постановлении о перераспределении бюджетных средств, предусмотренных на этот год, которое подписал глава Пензы Олег Денисов.

В опубликованном 18 июля документе отмечается, что расходы на благоустройство Ленинского района сокращаются на 333,8 тыс. руб. В случае с Железнодорожным, Октябрьским и Первомайским районами речь идет о 281,8 тыс. руб. в каждом.

На такие же суммы в каждом из районов увеличиваются расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. Кроме того, примерно на 4 млн руб. больше направят на ремонт и содержание объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Павел Фролов