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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 622-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 7 ноября

Ночью над Черным морем и Крымом было уничтожено 9 и перехвачено 8 БПЛА, сообщило Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский cчитает, что сейчас выборы не ко времени. Почти треть россиян оценивают помощь новым регионам как чрезмерную. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:08. Подземные хранилища газа в ЕС заполнены на 99,6%. Целевой уровень к отопительному сезону — 90% — был достигнут еще в августе.

9:52. Центральной темой официальных празднований Дня народного единства 4 ноября осталась СВО, рассказали «Ъ» представители думских партий.

Фотогалерея

Кадры мероприятий в Москве и других городах

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Театрализованное представление, посвященное 82-й годовщине военного парада, с которого во время Великой Отечественной войны началось контрнаступление под Москвой

Театрализованное представление, посвященное 82-й годовщине военного парада, с которого во время Великой Отечественной войны началось контрнаступление под Москвой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В экспозиции интерактивного музея на Красной площади была представлена техника времен Великой Отечественной войны, участвовавшая в реальных боях

В экспозиции интерактивного музея на Красной площади была представлена техника времен Великой Отечественной войны, участвовавшая в реальных боях

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители интерактивного музея на Красной площади

Посетители интерактивного музея на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника интерактивного музея

Военная техника интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Интерактивный музей на Красной площади

Интерактивный музей на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник фестиваля на Красной площади

Участник фестиваля на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители и участники интерактивного музея военной техники

Посетители и участники интерактивного музея военной техники

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Представление на Красной площади в рамках интерактивного музея

Представление на Красной площади в рамках интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители интерактивного музея

Посетители интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника

Военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители фестиваля на Красной площади

Посетители фестиваля на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители интерактивного музея

Посетители интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Театрализованной представление в рамках интерактивного музея

Театрализованной представление в рамках интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт в Томске

Праздничный концерт в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Посетители праздничного мероприятия в Томске

Посетители праздничного мероприятия в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на церемонии

Музыканты военного оркестра на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница выставки-форума «Россия»

Участница выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники выставки-форума «Россия»

Участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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Театрализованное представление, посвященное 82-й годовщине военного парада, с которого во время Великой Отечественной войны началось контрнаступление под Москвой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В экспозиции интерактивного музея на Красной площади была представлена техника времен Великой Отечественной войны, участвовавшая в реальных боях

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители интерактивного музея на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Интерактивный музей на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник фестиваля на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители и участники интерактивного музея военной техники

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Представление на Красной площади в рамках интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители фестиваля на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Театрализованной представление в рамках интерактивного музея

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Посетители праздничного мероприятия в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Музыканты военного оркестра на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции дежурят на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (в центре) фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина слушает праздничное выступление духового оркестра в Таганском парке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

4 ноября на ВДНХ открылась выставка-форум «Россия». Она будет проходить до 12 апреля 2024 года и станет площадкой для крупнейших мероприятий страны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости и участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Стенд Луганской народной республики на выставке-форуме «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничный концерт на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гости выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители выставки-форума «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия кованой карты России с новыми регионами в парке культуры и отдыха имени Тренева в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Стенд в честь Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди во время празднования Дня народного единства в Симферополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Общегородской крестный ход в Казани, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

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9:32. В Морозовске Ростовской области мужчина попытался поджечь военкомат, забросав его коктейлями Молотова, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

9:13. 28% россиян считают оказываемую новым регионам поддержку чрезмерной, 53% убеждены, что помощь оказывается в достаточном объеме, 7% уверены, что ее недостаточно, показали результаты опроса ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ.

8:57. ФСБ заявила о задержании жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине.

8:52. Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени».

8:47. Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом, считает МВД Украины.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:39. Завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), рассказали в МИДе.

8:33. Ночью в Севастополе было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор. По данным Михаила Развозжаева, обломки упали во дворе дома в Орловке, пострадал один человек. Минобороны отчиталось, что средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом девять беспилотников, восемь БПЛА были перехвачены.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 621-й

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