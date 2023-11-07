Что происходит после ввода войск России на Украину. День 622-й

Ночью над Черным морем и Крымом было уничтожено 9 и перехвачено 8 БПЛА, сообщило Минобороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский cчитает, что сейчас выборы не ко времени. Почти треть россиян оценивают помощь новым регионам как чрезмерную. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».



10:08. Подземные хранилища газа в ЕС заполнены на 99,6%. Целевой уровень к отопительному сезону — 90% — был достигнут еще в августе.

9:52. Центральной темой официальных празднований Дня народного единства 4 ноября осталась СВО, рассказали «Ъ» представители думских партий.

9:32. В Морозовске Ростовской области мужчина попытался поджечь военкомат, забросав его коктейлями Молотова, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

9:13. 28% россиян считают оказываемую новым регионам поддержку чрезмерной, 53% убеждены, что помощь оказывается в достаточном объеме, 7% уверены, что ее недостаточно, показали результаты опроса ЦСП «Платформа» и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ.

8:57. ФСБ заявила о задержании жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Украине.

8:52. Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени».

8:47. Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом, считает МВД Украины.

8:39. Завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), рассказали в МИДе.

8:33. Ночью в Севастополе было сбито пять БПЛА, сообщил губернатор. По данным Михаила Развозжаева, обломки упали во дворе дома в Орловке, пострадал один человек. Минобороны отчиталось, что средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом девять беспилотников, восемь БПЛА были перехвачены.