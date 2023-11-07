Губернатор Севастополя заявил о работе ПВО в городе, сбито пять БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом работает система противовоздушной обороны. По предварительной информацией, над акваторией сбито пять беспилотников, добавил губернатор в Telegram.

Позднее Михаил Развожаев заявил, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в селе Андреевке. Оперативные службы занимаются тушением возгорания, добавил он.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подписчиков утверждает, что в районе 4:10 (совпадает с мск) также было слышно несколько громких взрывов в районе крымского города Саки и поселка Новофедоровки. Утверждается, что в этом районе находится военный аэродром.

Последняя крупная атака на Крым произошла в ночь на 5 ноября. Тогда Минобороны РФ сообщило о том, что Украина выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, 13 были сбиты. Одна из ракет повредила находившийся на заводе корабль.

Эрдни Кагалтынов