Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 05:07

Губернатор Севастополя заявил о работе ПВО в городе, сбито пять БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом работает система противовоздушной обороны. По предварительной информацией, над акваторией сбито пять беспилотников, добавил губернатор в Telegram.

Позднее Михаил Развожаев заявил, что обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в селе Андреевке. Оперативные службы занимаются тушением возгорания, добавил он.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подписчиков утверждает, что в районе 4:10 (совпадает с мск) также было слышно несколько громких взрывов в районе крымского города Саки и поселка Новофедоровки. Утверждается, что в этом районе находится военный аэродром.

Последняя крупная атака на Крым произошла в ночь на 5 ноября. Тогда Минобороны РФ сообщило о том, что Украина выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, 13 были сбиты. Одна из ракет повредила находившийся на заводе корабль.

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...