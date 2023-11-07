Премьер Бельгии призвал разработать правовую основу для передачи российских активов Украине

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) обеспокоены рисками передачи замороженных российских активов на нужды Украины, пишет Politico. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо указал, что необходимо подготовить правовую основу, которая позволит исключить риски дестабилизации международной финансовой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр де Кроо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр де Кроо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — заявил Александр Де Кроо.

Politico отмечает, что солидарность позиции Бельгии высказывает и Люксембург, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами, — Clearstream. «Мы готовы помочь, но с нами нужно советоваться. Деньги находятся в Бельгии. Если вы что-то делаете, то это должно быть в сотрудничестве с нами», — подчеркнул господин Де Кроо.

Большая часть российских валютных резервов, замороженных в рамках введенных в ответ на ввод российских войск на Украину санкций, находится в ЕС. Из них €180 млрд сосредоточены в бельгийском Euroclear. Общий объем заблокированных странами Запада активов Банка России оценивается в $300 млрд.

Еврокомиссия ранее заявляла о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Но, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может сделать это законно. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. Украина говорила о подготовке «честного механизма» конфискации российских активов на $500 млрд.

Милена Костерева