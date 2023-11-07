Премьер Бельгии призвал разработать правовую основу для передачи российских активов Украине
Politico: страны ЕС обеспокоены рисками использования активов РФ для Украины
Некоторые страны Евросоюза (ЕС) обеспокоены рисками передачи замороженных российских активов на нужды Украины, пишет Politico. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо указал, что необходимо подготовить правовую основу, которая позволит исключить риски дестабилизации международной финансовой системы.
Александр де Кроо
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — заявил Александр Де Кроо.
Politico отмечает, что солидарность позиции Бельгии высказывает и Люксембург, где находится еще один депозитарий с замороженными российскими активами, — Clearstream. «Мы готовы помочь, но с нами нужно советоваться. Деньги находятся в Бельгии. Если вы что-то делаете, то это должно быть в сотрудничестве с нами», — подчеркнул господин Де Кроо.
Большая часть российских валютных резервов, замороженных в рамках введенных в ответ на ввод российских войск на Украину санкций, находится в ЕС. Из них €180 млрд сосредоточены в бельгийском Euroclear. Общий объем заблокированных странами Запада активов Банка России оценивается в $300 млрд.
Еврокомиссия ранее заявляла о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Но, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может сделать это законно. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. Украина говорила о подготовке «честного механизма» конфискации российских активов на $500 млрд.