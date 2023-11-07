В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за зависимости от ядерного топлива из РФ

Зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности, а также достижению целей по климату, заявила Financial Times (FT) помощница министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф. Она призвала Конгресс выделить средства для восстановления внутренней цепочки поставок и ограничить импорт из страны.

По словам госпожи Хафф, «вызывает серьезную озабоченность» тот факт, что около 20% топлива, используемого на ядерных реакторах США, поставляется по контрактам российскими поставщиками. Как утверждает чиновница, Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики и на протяжении многих лет «успешно работала над подрывом цепочки ядерных поставок США», поставляя дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки.

«Очень важно избавиться от нашей зависимости, особенно от России. Без принятия мер Россия продолжит удерживать этот рынок... Это действительно важно для национальной безопасности, для климата, для нашей энергетической независимости»,— подчеркнула Кэтрин Хафф.

Она уточнила, что администрация США запросила у Конгресса дополнительные $2,16 млрд для поддержки стратегии по стимулированию американских компаний к увеличению мощностей по обогащению. Но успех этих мер будет зависеть от введения долгосрочных ограничений на российскую ядерную продукцию и услуги, убеждена госпожа Хафф.

Она добавила, что в течение следующих двух-трех лет необходимо подписать от пяти до десяти контрактов на строительство новых реакторов, если США хотят достичь своих климатических целей к 2050 году. «В ближайшие два-три года нам необходимо увидеть эти контракты, иначе мы не достигнем коммерческого старта, необходимого для получения того количества чистой энергии, которое нам нужно к 2050 году»,— сказала чиновница.

Евросоюз (ЕС) в 2022 году впервые за восемь лет вернулся к стратегии увеличения запасов ядерного топлива. Топливом стали запасаться владельцы реакторов советского типа из-за опасений введения санкций на поставки из России. Одновременно операторы АЭС западного дизайна активно уходят от закупок урана из РФ, из-за чего объем его поставок в ЕС в 2022 году упал на 16% год к году. В «Росатоме» заявили, что снижение объемов поставок может быть связано с графиком поставки и рыночными ценами на продукцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Уран на черный день».

Лаура Кеффер