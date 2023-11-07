Экс-депутат Верховной рады Олег Царев дал первый комментарий после покушения

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев дал свой первый комментарий после совершенного на него нападения. Господин Царев не стал раскрывать подробности покушения, поскольку следствие еще ведется.

В разговоре с RT Олег Царев отметил, что по его делу еще могут быть задержания. По его словам, в расследовании «очень сильно помогло то, что на работе были камеры, и показания сотрудников». «Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали»,— сказал политик.

Покушение на Олега Царева было совершено в ночь с 26 на 27 октября в Ялте на территории санатория, где проживал политик. В Олега Царева дважды выстрелили. К приезду медиков он потерял много крови и был без сознания.

ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Позже силовики задержали мужчину, который по заданию СБУ организовал слежку за господином Царевым. Затем стало известно, что злоумышленник намеренно устроился на работу в санаторий Кирова, гендиректором и совладельцем которого является политик.

Подробнее — в материале «Враг в подчинении».

Александра Горошилова