Цена нефти марки WTI упала ниже $80 за баррель впервые с 29 августа

Стоимость американской нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 10:15 мск, цена декабрьских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 1,08%, до $79,95 за баррель. Январские фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются по $84,17 за баррель (–1,19%).

В начале ноября главный экономист EY-Parthenon (подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако прогнозировал, что развитие конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» может привести к резкому росту цен на нефть, а потери мировой экономики составят $2 трлн. По его словам, средняя цена нефти может вырасти до $150 за баррель.

Подробнее о прогнозах инвесторов в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «"Хамас"-фактор».

Милена Костерева