Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ): когда подписан и в чем суть

10 мая президент Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении денонсации Россией Договора об обычных вооружениях в Европе. О чем этот документ — в материале «Ъ».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора и НАТО. Он вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. арт-систем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.

В конце 1990-х возник военный дисбаланс из-за расширения НАТО за счет бывших стран Варшавского договора и государств, появившихся после распада СССР. 19 ноября 1999 года в Стамбуле подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ. Теперь лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Для РФ квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 арт-систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов (эти лимиты превышают реально имеющееся количество боевой техники). Однако соглашение об адаптации было увязано с обязательством России вывести свои войска из Грузии и Молдавии. В итоге адаптированный ДОВСЕ ратифицировали лишь 4 страны (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина) из 30 подписавших.

В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Решение о приостановке участия было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году Россия объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.