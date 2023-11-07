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Коммерсантъ FM
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ФСБ: житель ДНР задержан по подозрению в передаче Украине секретных данных

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании жителя Донецкой народной республики, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сообщила ТАСС пресс-служба управления ФСБ по ДНР.

В ведомстве утверждают, что задержанный мужчина поддерживал связь с украинскими спецслужбами при помощи тайников и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях. Как заявили в ФСБ, задержанный пытался присоединиться по контракту к добровольческому отряду, чтобы получить сведения, составляющие гостайну.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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