Премьер Румынии: если Украина проиграет России, в ЕС появятся копии Путина

Союзники Украины должны твердо ее поддерживать, иначе они «рискуют ободрить популистские силы» во всей Европе, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он пообещал, что его правительство продолжит оказывать «многоплановую поддержку» Киеву, даже несмотря на то, что европейские союзники «демонстрируют признаки усталости от войны», особенно на фоне эскалации конфликта Израиля и «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Марчел Чолаку

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

По мнению господина Чолаку, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, «чем война по соседству с Румынией». «Румыния продолжит помогать Украине независимо от политических издержек. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России»,— убежден Марчел Чолаку.

Румынский премьер указал на рост популярности правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых критикуют поддержку Украины и сожалеют из-за разрыва связей с Кремлем. «Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов?» — спросил господин Чолаку.

Венгрия долгое время оставалось единственной страной Евросоюза, не поддерживавшей поставки оружия Украине и ввод ряда антироссийских санкций. Аналогичной позиции придерживается новый премьер Словакии Роберт Фицо, который возглавил правительство страны в октябре. Он и премьер-министры Венгрии Виктор Орбан, по данным СМИ, выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда ЕС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер