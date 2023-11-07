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Коммерсантъ FM
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МИД: Россия окончательно завершила выход из ДОВСЕ

В полночь на 7 ноября была завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), и документ для РФ «ушел в историю», говорится в заявлении МИД. Ведомство убеждено, что никакие договоренности с государствами НАТО в сфере контроля над вооружениями сейчас невозможны.

Министерство утверждает, что власти стран НАТО и «стран-клиентов этого блока» наглядно показали свою недоговороспособность. «На данном этапе никакие договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны. Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада»,— добавили в МИД.

Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ): когда подписан и в чем суть

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ДОВСЕ был подписан в 1990 году, он квотировал число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007-го, после того как НАТО отказалось ратифицировать его обновленную версию. В мае 2023-го президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. МИД допускал возобновление диалога с Западом при отказе от сдерживания России.

Лаура Кеффер

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