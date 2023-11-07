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Коммерсантъ FM
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Развожаев: один человек пострадал при падении обломков сбитого БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обломки сбитого беспилотника упали во дворе одного из частных домов в Орловке. В результате пострадал мужчина, он получил перелом руки.

«Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Сегодня, 7 ноября, ночью в Севастополе было сбито пять БПЛА. Губернатор говорил, что обломки одного из них упали на крышу частного дома в селе Андреевке, никто не пострадал. По данным Минобороны РФ, в общей сложности средства ПВО уничтожили над Черным морем и Крымом девять беспилотников, а также перехватили еще восемь.

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