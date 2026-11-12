Порог невозврата
Лишь четверть малых предприятий смирились с ростом налоговой нагрузки
Проведенный Торговой-промышленной палатой опрос 23 тыс. малых предпринимателей показал, что три четверти из них из-за произведенного в этом году снижения порога выручки для уплаты НДС рассматривают сценарии, при которых им придется закрыть бизнес, сдерживать его рост ради «уклонения» от уплаты этого налога или прибегнуть к дроблению. Избежать всего этого надеются лишь 23% опрошенных.
Снижение порога годового дохода, после которого у пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН) возникает обязанность платить НДС, заставило 27% из них задуматься о сокращении или даже закрытии бизнеса. Еще 26% планируют сдерживать рост, чтобы не перейти порог, 24% — прибегнуть к дроблению, и только 23% не планируют ничего менять в своей деятельности. Таковы результаты опроса 23 тыс. предпринимателей из 87 регионов, проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) РФ.
Поясним, с 2026 года порог для уплаты НДС снижен с 60 млн до 20 млн руб. в год. Власти позиционировали меру как инструмент в борьбе с дроблением бизнеса, к которому теперь склоняется почти четверть опрошенных. Порог планировалось снижать и дальше — до 15 млн и затем до 10 млн руб., однако летом этого года после появления возражений бизнеса его было решено заморозить на уровне 20 млн руб. вплоть 2029 года. Сделано это было только для пользователей УСН. На патент заморозку распространять не стали, и теперь «Опора России» эту ситуацию предлагает исправить (см. “Ъ” от 27 октября). Впрочем, «привилегия» для плательщиков УСН не сильно их воодушевила — согласно опросу ТПП, 39% «упрощенцев» считают влияние на них новых правил критическим, 36% — терпимым, но заметным.
Спасаясь от НДС, часть предпринимателей перешла на автоматизированную УСН (АУСН) — не предусматривающий уплату этого налога экспериментальный режим для микробизнеса с годовым доходом до 60 млн руб. и численностью сотрудников до пяти человек (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года). Однако у режима есть ряд ограничений — например, стоимость основных средств не может превышать 150 млн руб., а счета можно открывать только в определенных банках. Как результат, из общего числа «упрощенцев», перешедших на АУСН, только 13% остались этим довольны, 28% сообщили о возникших проблемах при намерении остаться, 20% — о том, что жалеют о принятом решении.
Согласно опросу, перемены с НДС повлияли на отношения МСП с клиентами — 25% ушли в наличные, 29% — подняли цены, 32% — оставили их на прежнем уровне, пожертвовав прибылью. Только 14% респондентов удалось «удержать баланс».
Переложить растущие издержки на конечного потребителя могут далеко не все отрасли, особенно это сложно малым предприятиям в таких секторах, как розница, общепит, бытовые услуги и производство, сказал “Ъ” исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, при ограниченной покупательной способности населения и росте конкуренции повышение цен зачастую приводит не к восстановлению рентабельности, а к потере клиентов. По данным «Опоры», полностью компенсировать рост затрат повышением цен смогли лишь 5,8% опрошенных этим объединением (порядка 14 тыс. респондентов). Наиболее же тревожная тенденция, подчеркивает Андрей Шубин,— фактическая остановка развития: по данным «Опоры», в августе—сентябре от вложений в основные средства отказались 83,2% предпринимателей.
По словам эксперта «Контур.Экстерна» Михаила Пархоменко, даже те 23% предпринимателей, которые, согласно опросу ТПП, не собираются что-то менять, вряд ли избрали эффективный способ «удержаться на плаву» — при росте издержек и инфляции потеря доходов для них неизбежна. Как только финансовая подушка похудеет или кредитные лимиты будут исчерпаны, бизнес неизбежно будет закрываться, дробиться или сдерживать рост, считает эксперт. Управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов соглашается: «Сначала предприятие откладывает покупку оборудования, затем отменяет открытие новой точки, после ограничивает наем. В реестре оно остается, а работа и вложения уже сокращаются»,— отмечает Иван Родионов.
Газета «Коммерсантъ» №209от 12.11.2026, стр. 2