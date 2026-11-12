Порог невозврата

Переложить растущие издержки на конечного потребителя могут далеко не все отрасли, особенно это сложно малым предприятиям в таких секторах, как розница, общепит, бытовые услуги и производство, сказал “Ъ” исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, при ограниченной покупательной способности населения и росте конкуренции повышение цен зачастую приводит не к восстановлению рентабельности, а к потере клиентов. По данным «Опоры», полностью компенсировать рост затрат повышением цен смогли лишь 5,8% опрошенных этим объединением (порядка 14 тыс. респондентов). Наиболее же тревожная тенденция, подчеркивает Андрей Шубин,— фактическая остановка развития: по данным «Опоры», в августе—сентябре от вложений в основные средства отказались 83,2% предпринимателей.