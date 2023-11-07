Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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Документ также предполагает введение процедуры прекращения регистрации по заявлению владельца украденного или находящегося в розыске автомобиля. Согласно пояснительной записке, это позволит таким владельцам не предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии у него машины.
Согласно действующему законодательству, при продаже транспортного средства его владелец заключает договор купли-продажи (ДКП) в письменной форме и снимает машину с учета, подав заявление в ГИБДД (в электронной форме или явившись в подразделение лично). Закон устанавливает, что сделать это можно только спустя 10 дней с момента заключения ДКП — за это время новый владелец должен поставить машину на учет. В пояснительной записке говорится, что соблюдение этой нормы часто приводит к тому, что бывший автовладелец в течение этих десяти дней получает штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.
Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «ОСАГО снимают с учета».