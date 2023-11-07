Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Документ также предполагает введение процедуры прекращения регистрации по заявлению владельца украденного или находящегося в розыске автомобиля. Согласно пояснительной записке, это позволит таким владельцам не предоставлять в различные инстанции сведения о фактическом отсутствии у него машины.

Согласно действующему законодательству, при продаже транспортного средства его владелец заключает договор купли-продажи (ДКП) в письменной форме и снимает машину с учета, подав заявление в ГИБДД (в электронной форме или явившись в подразделение лично). Закон устанавливает, что сделать это можно только спустя 10 дней с момента заключения ДКП — за это время новый владелец должен поставить машину на учет. В пояснительной записке говорится, что соблюдение этой нормы часто приводит к тому, что бывший автовладелец в течение этих десяти дней получает штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «ОСАГО снимают с учета».

Полина Мотызлевская