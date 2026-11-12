Бывший глава Минкомсвязи Никифоров проходит по более чем 300 уголовным делам

Николаю Никифорову предъявили обвинение 9 сентября 2026 года. Ему вменяют создание преступного сообщества, руководство им и его финансирование, а также хищение денег под видом инвестиций в интернет-проект «Финико». Следствие считает бывшего министра одним из создателей пирамиды. Ее вкладчикам обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими признаны около 8 тыс. человек, ущерб оценивается примерно в 5 млрд руб.