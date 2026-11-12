Бывший глава Минкомсвязи Никифоров проходит по более чем 300 уголовным делам
В отношении бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова расследуется более 300 уголовных дел, пишет ТАСС со ссылкой на материалы следствия. Первое дело возбудили 28 июля 2021 года против неустановленных лиц по статье об особо крупном мошенничестве.
Николаю Никифорову предъявили обвинение 9 сентября 2026 года. Ему вменяют создание преступного сообщества, руководство им и его финансирование, а также хищение денег под видом инвестиций в интернет-проект «Финико». Следствие считает бывшего министра одним из создателей пирамиды. Ее вкладчикам обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими признаны около 8 тыс. человек, ущерб оценивается примерно в 5 млрд руб.
Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Николая Никифорова. Мосгорсуд при рассмотрении жалобы не стал отменять эту меру пресечения. Господин Никифоров руководил Минкомсвязью (ныне — Минцифры) с 2012 по 2018 год.