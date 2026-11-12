Казахстан с начала года транспортировал 8,3 млн тонн нефти по «Атырау — Самара»
Объем перевалки нефти по магистральному нефтепроводу «Узень — Атырау — Самара» (участок «Атырау — Самара») с января по октябрь составил 8,3 млн т. В направлении Новороссийского порта направлено 3,7 млн т нефти, в порт Усть-Луга — 1,9 млн т нефти. Об этом сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл».
Компания не приводит цифры по поставкам нефти за аналогичный период 2025 года. Всего в прошлом году по этому маршруту Казахстан экспортировал 9,2 млн т нефти.
Магистральная нефтепроводная система «Узень — Атырау — Самара» соединяет месторождения Казахстана с российской системой транспортировки нефти. Из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума после атак БПЛА в июле Астана нарастила объемы поставок по этому маршруту.