Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн по уголовному делу о распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает ТАСС. Она объявлена в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люся Штейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Люся Штейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Срок ареста Люси Штейн будет отсчитываться с момента ее задержания на территории России либо экстрадиции в страну. Из судебной картотеки следует, что защита госпожи Штейн подала жалобу на решение суда.

МВД объявило Люсю Штейн в розыск 16 мая 2022 года. РБК со ссылкой на источники сообщал, что Следственный комитет начал проверку ее публикаций в Twitter. Госпожа Штейн покинула Россию в апреле, перерезав полицейский электронный браслет. В 2021 году суд назначил ей условный срок (год ограничения свободы) по «санитарному делу», но после ее отъезда его заменили на реальный.