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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: россияне потеряли интерес к подорожавшей недвижимости в Дубае

Спрос на недвижимость в Дубае, который возник у россиян после начала боевых действий на Украине, в последние несколько месяцев резко сократился. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на опрошенных брокеров.

Среди причин снижения продаж брокеры называют ослабление рубля к доллару, увеличение стоимости недвижимости в Дубае примерно на 30% за последние два года, а также разочарование в жизни в городе. По словам одного из собеседников Bloomberg, россияне стали чаще продавать купленную на «раскаленном рынке» недвижимость или отказываться от ранее заключенных сделок. Глава компании Driven Properties Абдулла Аладжаджи рассказал, что российские клиенты с июня по август приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн.

Основатель брокерской компании Whitewill Олег Торбосов в качестве причины падения спроса на недвижимость среди россиян назвал также решение некоторых российских банков сократить услуги по переводу валюты, в том числе ограничения на ежемесячную отправку средств в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По оценке брокерской компании Betterhome, россияне в третьем квартале занимали пятое место по количеству сделок с жилой недвижимостью в Дубае среди иностранных покупателей, тогда как по итогам второго квартала были третьими. Bloomberg отмечает, что наибольшее падение спроса наблюдается на рынке элитной недвижимости.

«Русские в прошлом году покупали дорогую (недвижимость.—"Ъ"). Они не задавались вопросом — $10 млн, $15 млн, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», — рассказал гендиректор Unique Properties Араш Джалил. По его оценке, количество транзакций, совершаемых россиянами в его компании сократилось на 15%, а денежный объем упал на 50%.

Компания CBRE подсчитала, что в августе год к году средняя стоимость жилья в Дубае увеличилась на 20%. Такой динамики не наблюдалось с ноября 2014-го. Из отчета CBRE следует, что рынок недвижимости ОАЭ стал восстанавливаться на фоне притока криптомиллионеров и банкиров из Азии, а также состоятельных россиян, которые стремятся защитить свои активы.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дубай пошел на рекорд».

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