Минобороны РФ: над Черным морем и Крымом уничтожено 9 и перехвачено 8 БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили над акваторией Черного моря и Крымским полуостровом девять беспилотников, восемь БПЛА были перехвачены, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее сегодня, 7 ноября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате работы ПВО над городом было сбито пять БПЛА. Позднее он заявил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевке. Оперативные службы занимаются тушением возгорания.

Последняя крупная атака на Крым произошла в ночь на 5 ноября. Тогда Минобороны РФ сообщило о том, что Украина выпустила по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, 13 были сбиты. Одна из ракет повредила находившийся на заводе корабль.

Эрдни Кагалтынов