OFAC утвердило «налог на выход» в рамках оферты для акционеров HeadHunter

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты международной компании акционерного общества (МКАО) «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и американских депозитарных расписок (ADR) холдинговой HeadHunter Group (зарегистрирована на Кипре), которые хранятся вне российской инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы МКАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно сообщению МКАО «Хэдхантер», лицензия OFAC касается отчислений так называемого налога на выход для держателей бумаг HeadHunter из США, которые хотят принять оферту, а также для американских посредников, задействованных в ее реализации.

Оферту на выкуп и обмен ценных бумаг HeadHunter Group Plc МКАО «Хэдхантер» объявило 31 октября. Итоговая цена выкупа с учетом налога на выход в размере 10% составит 819,45 руб. за штуку. Оферта будет считаться действительной, если компания получит заявки на покупку не менее 10,1 млн акций HeadHunter Group, или 20% от общего количества выпущенных бумаг.

По итогам процессов выкупа и обмена акций МКАО «Хэдхантер» должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на Мосбирже. Саму Headhunter Group PLC планируют редомицилировать в Россию. Для начала перерегистрации необходимо ее одобрение со стороны минимум 75% акционеров.

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