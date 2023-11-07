OFAC утвердило «налог на выход» в рамках оферты для акционеров HeadHunter
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты международной компании акционерного общества (МКАО) «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и американских депозитарных расписок (ADR) холдинговой HeadHunter Group (зарегистрирована на Кипре), которые хранятся вне российской инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы МКАО.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Согласно сообщению МКАО «Хэдхантер», лицензия OFAC касается отчислений так называемого налога на выход для держателей бумаг HeadHunter из США, которые хотят принять оферту, а также для американских посредников, задействованных в ее реализации.
Оферту на выкуп и обмен ценных бумаг HeadHunter Group Plc МКАО «Хэдхантер» объявило 31 октября. Итоговая цена выкупа с учетом налога на выход в размере 10% составит 819,45 руб. за штуку. Оферта будет считаться действительной, если компания получит заявки на покупку не менее 10,1 млн акций HeadHunter Group, или 20% от общего количества выпущенных бумаг.
По итогам процессов выкупа и обмена акций МКАО «Хэдхантер» должно стать холдинговой компанией группы HeadHunter с листингом акций на Мосбирже. Саму Headhunter Group PLC планируют редомицилировать в Россию. Для начала перерегистрации необходимо ее одобрение со стороны минимум 75% акционеров.
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