Пострадавший от украинского БПЛА севастополец находится в тяжелом состоянии

Пострадавший во время ночной атаки украинских БПЛА на Севастополь находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, помимо перелома руки у пострадавшего жителя одного из частных домов в Орловке, во двор которого упал беспилотник, диагностировали проникающее ранение груди и живота.

По сообщениям Минобороны РФ, утром 7 ноября средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов и еще восемь перехватили над акваторией Черного моря и территорией Крыма.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь